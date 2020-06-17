Жаналыктар 16.06.20

COVID-2019 в Казахстане
15542 - зарегистрированно
9647 - выздоровевших
88 - летальных случаев
241(+8) - в Костанайской области
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