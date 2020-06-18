Жаналыктар 17.06.20

COVID-2019 в Казахстане
15877 - зарегистрированно
9902 - выздоровевших
100 - летальных случаев
247 - в Костанайской области
Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.
Tags: "Диплом в село" Алау ЕНТ жаналыктар казахский язык Казахстан карантин коронавирус Костанай Костанайская область мошенничество новости общество ОСМС охота на сурка приговор по ДТП рейд