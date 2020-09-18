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  3. Жаналыктар 17.09.20

Жаналыктар 17.09.20

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COVID-2019 в Казахстане

107134 - зарегистрированно

101610 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3458 - в Костанайской области

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