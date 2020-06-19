Жаналыктар 18.06.20

COVID-2019 в Казахстане
16351 - зарегистрированно
10139 - выздоровевших
105 - летальных случаев
258(+11) - в Костанайской области
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