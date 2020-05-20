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Жаналыктар 19.05.20

COVID-2019 в Казахстане

6969 - зарегистрированно

3598 - выздоровевших

35 - летальных случаев

110(+12) - в Костанайской области

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