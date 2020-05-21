Жаналыктар 20.05.20

COVID-2019 в Казахстане
7234 - зарегистрированно
3734 - выздоровевших
35 - летальных случаев
110 - в Костанайской области
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