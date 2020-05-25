Жаналыктар 22.05.20

COVID-2019 в Казахстане
8531 - зарегистрированно
4352 - выздоровевших
35 - летальных случаев
122(+2) - в Костанайской области
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