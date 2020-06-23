USD 402.72
EUR 451.57
RUB 5.81
  1. Home
  2. Авторские проекты
  3. Жаналыктар 22.06.20

Жаналыктар 22.06.20

COVID-2019 в Казахстане

18231 - зарегистрированно

11158 - выздоровевших

127 - летальных случаев

358(+33) - в Костанайской области

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.
Tags:



Предыдущая новость

42 млн тенге должно предприятие своим работникам в Костанайской области
Следующая новость

Выпуск ТВ-новостей 22.06.20