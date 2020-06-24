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Жаналыктар 23.06.20

COVID-2019 в Казахстане

18765 - зарегистрированно

11514 - выздоровевших

134 - летальных случаев

369(+11) - в Костанайской области

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