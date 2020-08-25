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Жаналыктар 24.08.20

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COVID-2019 в Казахстане

104902 - зарегистрированно

93405 - выздоровевших

1415 - летальных случаев

3356 - в Костанайской области

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