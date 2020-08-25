Жаналыктар 24.08.20

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COVID-2019 в Казахстане
104902 - зарегистрированно
93405 - выздоровевших
1415 - летальных случаев
3356 - в Костанайской области
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