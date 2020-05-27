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Жаналыктар 26.05.20

COVID-2019 в Казахстане

9304 - зарегистрированно

4669 - выздоровевших

37 - летальных случаев

131 - в Костанайской области

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