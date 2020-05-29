Жаналыктар 28.05.20

COVID-2019 в Казахстане
9932 - зарегистрированно
4900 - выздоровевших
37 - летальных случаев
136 - в Костанайской области
Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.
Tags: Алау Архимед Мухамбетов жаналыктар избиение Казахстан карантин контрабанда коронавирус Костанай Костанайская область новости общество работа библиотек рейд РТН сессия маслихата убийство