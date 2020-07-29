Жаналыктар 28.07.20

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COVID-2019 в Казахстане
86192 - зарегистрированно
56638 - выздоровевших
793 - летальных случаев
2482 - в Костанайской области
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