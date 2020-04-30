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Жаналыктар 29.04.20

COVID-2019 в Казахстане

3273 - зарегистрированно

829 - выздоровевших

25 - летальных случаев

49 - в Костанайской области

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