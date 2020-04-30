Жаналыктар 29.04.20

COVID-2019 в Казахстане
3273 - зарегистрированно
829 - выздоровевших
25 - летальных случаев
49 - в Костанайской области
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