Жаналыктар 29.07.20

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.
COVID-2019 в Казахстане
87664 - зарегистрированно
57815 - выздоровевших
793 - летальных случаев
2549 - в Костанайской области
Tags: Алау жаналыктар Казахстан карантин коронавирус Костанай Костанайская область новости общество ОСМС пожар посевная кампания РТН страхование посевов цена на лекарство