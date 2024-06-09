Жара будет или нет? Уточнённый прогноз на июнь от костанайских синоптиков

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Консультативный прогноз погоды по территории Костанайской области на июнь представили синоптики.
В июне средняя за месяц температура воздуха ожидается около нормы +18,3+23,0 С градуса.
Согласно консультативному прогнозу в первой декаде июня с интенсивным выносом теплых воздушных масс на территории Костанайской области прогнозируется постепенное повышение температуры воздуха: ночью до +15+20°С, днем до +31+36°С;
Во второй и третьей декадах месяца ожидается колебание температуры воздуха: ночью от +7+12°С до +15+20°С, днем от +23+28°С до +30+35°С;
В конце первой, во второй и третьей декадах месяца ожидается неустойчивый характер погоды, прогнозируются частые дожди, временами сильные, в отдельные дни с грозами, шквалистым ветром и градом, пыльной бурей.
Примечание: прогноз погоды на месяц следует использовать как консультативный, который в последующем корректируется по мере изменения синоптической ситуации и уточняется прогнозами погоды на декаду.