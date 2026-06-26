Жара до +40 и сильные ливни: какой будет погода в Казахстане в выходные

В предстоящие выходные, с 27 по 29 июня, на большей части Казахстана ожидается неустойчивая погода. По прогнозу синоптиков, причиной станет активный циклон и связанные с ним атмосферные фронты.
Во многих регионах пройдут дожди с грозами, усилится ветер, местами возможен град. На западе, северо-западе и севере страны прогнозируются сильные дожди.
Дневная температура воздуха на западе и северо-западе понизится до +18…+26 градусов. На севере ожидается +22…+30, а на юге жара немного ослабеет — до +28…+38 градусов.
В то же время на востоке, северо-востоке, юго-востоке и в центральных регионах Казахстана сохранится аномально жаркая погода. Днем воздух прогреется до +33…+38 градусов, а в отдельных районах столбики термометров могут подняться до +40 градусов.
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