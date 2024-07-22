Жара до 43 градусов. Прогноз представили синоптики

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В ближайшие дни на большую часть территории Казахстана на фоне пониженного атмосферного давления временами пройдут дожди с грозами и усилением порывистого ветра.
Сильные ливневые дожди с градом ожидаются на северо-западе, севере, 24-25 июля на западе, 25 июля в центре страны.
Днем ожидается повышение температуры воздуха на востоке страны до +30+35℃, на юге до +38+43℃, на юго-востоке до +31+37℃.
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