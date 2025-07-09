Прогноз погоды по Казахстану на 10-12 июля представили синоптики Казгидромета.
Под влиянием поля повышенного давления на западе страны ожидается жаркая и солнечная погода, а на остальной территории Казахстана с прохождением атмосферных фронтальных разделов пройдут дожди с грозами, в центре, 10-11 июля на юго-востоке, 11-12 июля на севере, востоке РК — сильные дожди, град, шквал. По республике ожидается усиление ветра.
Днем на западе, юго-западе республики ожидается очень сильная жара 40-44 градусов, в северных регионах понижение дневных температур от 22-27 до 17-23 тепла, на востоке основной фон температуры 20-28 тепла, на юге постепенное повышение от 25-37 тепла до сильной жары 38-43 градуса, юго-востоке страны днем столбики термометров достигнут отметки 25-30 градусов тепла.
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.