Прогноз погоды по Казахстану на 10-12 июля представили синоптики Казгидромета.

Под влиянием поля повышенного давления на западе страны ожидается жаркая и солнечная погода, а на остальной территории Казахстана с прохождением атмосферных фронтальных разделов пройдут дожди с грозами, в центре, 10-11 июля на юго-востоке, 11-12 июля на севере, востоке РК — сильные дожди, град, шквал. По республике ожидается усиление ветра.

Днем на западе, юго-западе республики ожидается очень сильная жара 40-44 градусов, в северных регионах понижение дневных температур от 22-27 до 17-23 тепла, на востоке основной фон температуры 20-28 тепла, на юге постепенное повышение от 25-37 тепла до сильной жары 38-43 градуса, юго-востоке страны днем столбики термометров достигнут отметки 25-30 градусов тепла.

Почти четыре миллиона тенге могут получить казахстанские учителя В Казахстане стартовал республиканский конкурс "Лучший педагог", направленный на поддержку учителей. Победителям конкурса предусмотрена государственная...

Теперь при поступлении в медколледж абитуриенты будут сдавать вступительные экзамены Для поступления в медицинские колледжи введен специальный экзамен по одному из двух предметов, в зависимости...

Студент-закладчик задержан в Костанае В Костанае сотрудники отдела по противодействию наркопреступности в рамках республиканского оперативно-профилактического мероприятия «Қарасора–2025» задержали 19-летнего...