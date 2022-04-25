Жара идёт. Прогноз погоды на 26-28 апреля

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В ближайшие дни управление погодой перейдет антициклону, что поспособствует прекращению осадков и активному прогреву воздушных масс.
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Днём на севере страны от 13-18 до 20-25 тепла, в центре от 8-18 до 15-23 тепла, на юге от 18-28 до 23-30 тепла, на западе температурный фон составит 20-28 тепла, на востоке 10-18 тепла, а на юго-востоке 17-25 тепла.
Лишь на западе и в горных и предгорных районах республики, с прохождением атмосферных фронтальных разделов, пройдут дожди с грозами.
В центре, на востоке и в горных регионах в ночные и утренние часы ожидается туман, на юге, юго-западе Казахстана усиление ветра с пыльной бурей.
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области
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