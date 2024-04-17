Жара идёт — прогноз

Большая часть территории республики будет находиться под влиянием обширного антициклона с чем ожидаются прекращение осадков и повышение дневных температур воздуха. Прогноз погоды на ближайшие три дня представили синоптики Казгидромета.

Лишь на крайнем севере, восточных регионах и в горах юга-востока ожидается неустойчивый характер погоды, здесь под влиянием атмосферных фронтальных разделов, пройдут осадки — дождь, снег.

По Казахстану в ночные и утренние часы прогнозируются туманы, в дневные часы ожидаются грозы. По республике усилится ветер.

Столбики термометров ночью покажут колебание температуры, а днем значительное повышение температуры на западе, юге до 25-30 тепла, на севере страны до 20-25, на юго-востоке до 23-29 тепла.

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