Жара идёт — прогноз

Фото alau.kz/Н.Луговской
Большая часть территории республики будет находиться под влиянием обширного антициклона с чем ожидаются прекращение осадков и повышение дневных температур воздуха. Прогноз погоды на ближайшие три дня представили синоптики Казгидромета.
Лишь на крайнем севере, восточных регионах и в горах юга-востока ожидается неустойчивый характер погоды, здесь под влиянием атмосферных фронтальных разделов, пройдут осадки — дождь, снег.
По Казахстану в ночные и утренние часы прогнозируются туманы, в дневные часы ожидаются грозы. По республике усилится ветер.
Столбики термометров ночью покажут колебание температуры, а днем значительное повышение температуры на западе, юге до 25-30 тепла, на севере страны до 20-25, на юго-востоке до 23-29 тепла.