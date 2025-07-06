В жаркие дни лета важно не допустить рисков для здоровья, а порой и для жизни, в первую очередь от теплового удара. При этом, необходимо понимать, что тепловой удар это не одно и тоже, что солнечный удар. Минздрав предупредил казахстанцев.

При последнем, происходит перегревание головного мозга и сосудов в результате негативного воздействия солнечных лучей на голову.

Тепловой удар может возникнуть внезапно и привести к серьёзным последствиям, особенно у детей, пожилых людей и тех, кто проводит много времени на улице. Так, что же такое «тепловой удар»?

Признаки теплового удара:

выраженная общая слабость, резкое ухудшение самочувствия;

головокружение, ощущение «плывущей» картины перед глазами;

тошнота и возможная рвота;

повышение температуры тела до фебрильных значений (часто выше 39°C);

спутанность сознания, возможные обморочные состояния;

мышечные судороги;

в тяжёлых случаях — потеря сознания, развитие судорожного синдрома, кома.

Если своевременно не оказать пострадавшему квалифицированную помощь, тепловой удар может привести к тяжёлым осложнениям, включая поражение внутренних органов, необратимые изменения в центральной нервной системе и летальный исход.

Как защититься от жары?

В целях избежания возникновения теплового удара не забывайте о простых правилах безопасности:

Ограничьте пребывание на солнце: старайтесь не выходить на улицу с 11:00 до 17:00 — это самые жаркие часы.

Если всё же нужно выйти, выбирайте тень, носите одежду из натуральных тканей светлых тонов.

Выходить из помещения следует только в головном уборе.

Важно соблюдать правильный питьевой режим:

неограниченное, беспорядочное питье не только не утоляет жажды, но и перегружает сердце. Лучше вместо воды пить подкисленный или подслащенный чай, квас, соки, морс, компот;

избегайте алкоголя, сладких и газированных напитков — они обезвоживают.

Охлаждайте тело:

Дома можно использовать вентиляторы, кондиционеры, принять прохладный душ. Также помогут обтирания влажным полотенцем, компрессы на шею, запястья и лоб.

Пересмотрите рацион

Летом лучше отказаться от тяжёлой, жирной и острой пищи. Отдайте предпочтение овощам, фруктам, холодным супам и кисломолочным продуктам.

Берегите детей и пожилых

Не оставляйте детей и пожилых людей в закрытых машинах или душных помещениях.

Часто предлагайте им воду и следите за их самочувствием. Взрослые, следите за тем, чтобы дети носили головные уборы. Желательно исключить прогулку детей в жаркий период дня.

Планируйте физические нагрузки на утро или вечер

Физическая активность в жару — прямой путь к перегреву. Лучше перенести тренировки на прохладное время суток или сократить их продолжительность.

Не следует пользоваться большим количеством косметических средств и кремов, так как они препятствуют нормальному функционированию кожных покровов

Помните: соблюдение этих простых правил поможет вам избежать теплового удара!

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