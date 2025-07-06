В жаркие дни лета важно не допустить рисков для здоровья, а порой и для жизни, в первую очередь от теплового удара. При этом, необходимо понимать, что тепловой удар это не одно и тоже, что солнечный удар. Минздрав предупредил казахстанцев.
При последнем, происходит перегревание головного мозга и сосудов в результате негативного воздействия солнечных лучей на голову.
Тепловой удар может возникнуть внезапно и привести к серьёзным последствиям, особенно у детей, пожилых людей и тех, кто проводит много времени на улице. Так, что же такое «тепловой удар»?
Признаки теплового удара:
- выраженная общая слабость, резкое ухудшение самочувствия;
- головокружение, ощущение «плывущей» картины перед глазами;
- тошнота и возможная рвота;
- повышение температуры тела до фебрильных значений (часто выше 39°C);
- спутанность сознания, возможные обморочные состояния;
- мышечные судороги;
- в тяжёлых случаях — потеря сознания, развитие судорожного синдрома, кома.
Если своевременно не оказать пострадавшему квалифицированную помощь, тепловой удар может привести к тяжёлым осложнениям, включая поражение внутренних органов, необратимые изменения в центральной нервной системе и летальный исход.
Как защититься от жары?
В целях избежания возникновения теплового удара не забывайте о простых правилах безопасности:
Ограничьте пребывание на солнце: старайтесь не выходить на улицу с 11:00 до 17:00 — это самые жаркие часы.
Если всё же нужно выйти, выбирайте тень, носите одежду из натуральных тканей светлых тонов.
Выходить из помещения следует только в головном уборе.
Важно соблюдать правильный питьевой режим:
- неограниченное, беспорядочное питье не только не утоляет жажды, но и перегружает сердце. Лучше вместо воды пить подкисленный или подслащенный чай, квас, соки, морс, компот;
- избегайте алкоголя, сладких и газированных напитков — они обезвоживают.
Охлаждайте тело:
Дома можно использовать вентиляторы, кондиционеры, принять прохладный душ. Также помогут обтирания влажным полотенцем, компрессы на шею, запястья и лоб.
Пересмотрите рацион
Летом лучше отказаться от тяжёлой, жирной и острой пищи. Отдайте предпочтение овощам, фруктам, холодным супам и кисломолочным продуктам.
Берегите детей и пожилых
Не оставляйте детей и пожилых людей в закрытых машинах или душных помещениях.
Часто предлагайте им воду и следите за их самочувствием. Взрослые, следите за тем, чтобы дети носили головные уборы. Желательно исключить прогулку детей в жаркий период дня.
Планируйте физические нагрузки на утро или вечер
Физическая активность в жару — прямой путь к перегреву. Лучше перенести тренировки на прохладное время суток или сократить их продолжительность.
Не следует пользоваться большим количеством косметических средств и кремов, так как они препятствуют нормальному функционированию кожных покровов
Помните: соблюдение этих простых правил поможет вам избежать теплового удара!
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