Жара начнёт отступать. Прогноз погоды на 28-30 августа

С прохождением атмосферных фронтов на большей части территории Казахстана сохраняется неустойчивый характер погоды, ожидаются дожди с грозами, на севере республики – сильный дождь.

Также прохождение фронтов будет сопровождаться выпадением града, порывистым ветром.

Лишь на западе ожидается ясная погода без осадков.

Прогнозируется понижение температуры воздуха на севере страны до 3…13 тепла, днем 12…23 тепла, на северо-западе ночью 5…15 тепла, днем 15…28 тепла, на западе ночью ожидается 10…18 тепла, днем 23…30 тепла.

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