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Жара не отступает. Прогноз погоды 21-23 августа 

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По-прежнему обширный антициклон сохранит свое влияние на погоду большей части территории Казахстан.

Ожидается преимущественно погода без осадков.

Лишь на северо-востоке и западе, с прохождением фронтальных разделов,пройдут кратковременные дожди с грозами.

В южных регионах усилится ветер с пыльной бурей.

Температурный фон днем на севере, в центре 23…35 тепла, на юге и юго-востоке 28…39 тепла, на востоке 17…28 тепла. На западе страны все еще сохранится жаркая погода и основной фон температуры составит 33…41 тепла.

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