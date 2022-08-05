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Жара! О погоде 6 августа в Костанае и области

Фото из открытых источников

6 августа в Костанайской области погода ожидается без осадков.

Ветер северный, северо-восточный 9-14, днем на юге области 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 14-19, днем 28-33 тепла.

В Костанае — переменная облачность, без осадков. Ветер северный, северо-восточный 9-14 м/с.

Температура воздуха ночью 14-16, днем 29-31 тепла

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