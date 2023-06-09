Жара отступила ненадолго — прогноз

В ближайшие дни, с прохождением атмосферных фронтальных разделов, на большей части Казахстана пройдут кратковременные дожди с грозами, шквалистым ветром, возможно выпадение града; 10-12 июня на севере, востоке, в центре, и в горных районах юго-востока страны ожидаются сильные дожди, на юго-западе, юге — пыльная буря.

В резко-континентальном климате Казахстана аномальная жара довольно часто сменяется существенным понижением температуры. И так спад жары ожидается на севере, востоке до +20+29, в центре +20+33, 11-12 июня на юго-востоке республики до +23+28.

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