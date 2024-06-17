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Жара пойдёт на спад. Прогноз от синоптиков Казгидромета

Фотография для новостиЖара пойдёт на спад. Прогноз от синоптиков Казгидромета

Фото ALAU.KZ/Натальи Луговской

Прогноз погоды по Казахстану на 18-20 июня представили синоптики Казгидромета.

С прохождением атмосферных фронтов, в ближайшие дни, неустойчивая погода сохранится на большей части Казахстана. Пройдут дожди с грозами и порывистым ветром, на севере, востоке, юго-востоке, в центре страны ожидается выпадение града.

В ближайшие дожди ожидаются 18 июня на востоке, в центре, 19 июня на юго-востоке страны.

Лишь в течение периода на юге и 19-20 июня в центре ожидается погода преимущественно без осадков.

Дневная температура будет постепенно понижаться на западе страны до +28+40°С, на севере страны повышение от +20+28°С до +25+31°С, в центре +20+33°С, на юге +30+41°С, на юго-востоке небольшое понижение от +24+35°С до +22+32°С, а на востоке прогнозируется понижение до +12+28°С.

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