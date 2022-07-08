Жара придёт в Костанайскую область

9 июля днем на юге области дождь, гроза. Ночью и утром на востоке области туман. Ветер северо-восточный 7-12, днем на юге области 15 м/с.
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Температура воздуха ночью 12-17, днем 26-31 тепла.
В Костанае будет переменная облачность. Погода ожидается без осадков. Ветер северо-восточный 3-8 м/с.
Температура воздуха ночью 13-15, днем 28-30 тепла
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COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области
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