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Жара продолжает давить на Костанайскую область

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Прогноз на 23 августа опубликовали синоптики Казгидромета. 

Днем 23 августа на большей части Костанайской области сохраняется сильная жара до 37 градусов.

В центральных и южных районах области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность

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COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

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