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Жара вернётся. Прогноз от синоптиков Казгидромета

Фотография для новости Жара вернётся. Прогноз от синоптиков Казгидромета

Фото alau.kz

На большей части Казахстана сохранится неустойчивый характер погоды, пройдут дожди с грозами, сильные дожди ожидаются 29 августа на севере, юге и юго-востоке республики. Об  этом сообщает пресс-служба «Казгидромета». 

С вторжением области высокого давление на запад страны, здесь ожидается погода без осадков.

По Казахстану прогнозируется усиление ветра, на севере, юге и юго-востоке страны шквал и град. В ночные и утренние часы в северных и восточных областях ожидается туман.

Прогнозируется также постепенное повышение температуры воздуха:

  • днем в западных регионах до 27-35 тепла;
  • в северо-западных областях до 20-30 тепла;
  • на севере до 17-25 тепла; в центре до 18-28 тепла;
  • на востоке страны основной фон температуры 18-28 тепла,
  • в южных и юго-восточных областях ожидается понижение температуры воздуха до 22-30 тепла.
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