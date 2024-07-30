Жара вернулась. Прогноз на 31 июля в Костанае и области

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На западе, севере, востоке Костанайской области ожидается дождь, гроза. Ночью и утром на севере, востоке области туман.
Ветер юго-западный 9-14, днем на западе, севере области порывы 15-20 м/с.
Температура воздуха ночью 13-18, на юге области 21, днем 28-33 тепла, на юге области сильная жара 36 градусов.
В Костанае будет переменная облачность. Ночью и утром временами дождь, гроза.
Ветер юго-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 16-18, днем 29-31 тепла.
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