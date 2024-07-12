Жара, ветер, гроза. Какая погода ждет костанайцев сегодня

Фото alau.kz
Днем 12 июля в Костанайской области ожидается дождь, гроза, на западе, юге области град, шквал.
Ветер восточный 9-14, на севере, западе, юге области порывы 15-20, днем временами 23 м/с. Температура воздуха днем 28-33 тепла.
В Костанае будет переменная облачность, днем дождь, гроза. Ветер восточный 7-12, днем порывы 15-20 м/с.
Температура воздуха днем 30-32 тепла.
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