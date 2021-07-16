Жара за 30 градусов. Прогноз погоды на 17-19 июля 

На большей части страны, из-за влияния фронтальных разделов Северного циклона, по-прежнему будут сохраняться дожди с грозами.

Лишь на юге и юго-западе Казахстана будет много солнца, сухо и жарко.

Местами будут наблюдаться порывистый ветер, на севере местами – туман.

На западе температура воздуха ночью +17+25℃, днем +28+39℃, на севере, северо-западе республики температура воздуха ночью ожидается +6+21℃, в дневное время столбики термометров достигнут отметок +20+36℃, в центре и на востоке страны температура воздуха ночью +7+20℃, днем от +23+35℃, на юге и юго-востоке Казахстана ночная температура +12+22°С, дневная +29+40°С.

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