Жара за 30 градусов. Прогноз погоды на 17-19 июля 

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На большей части страны, из-за влияния фронтальных разделов Северного циклона, по-прежнему будут сохраняться дожди с грозами.
Лишь на юге и юго-западе Казахстана будет много солнца, сухо и жарко.
Местами будут наблюдаться порывистый ветер, на севере местами – туман.
На западе температура воздуха ночью +17+25℃, днем +28+39℃, на севере, северо-западе республики температура воздуха ночью ожидается +6+21℃, в дневное время столбики термометров достигнут отметок +20+36℃, в центре и на востоке страны температура воздуха ночью +7+20℃, днем от +23+35℃, на юге и юго-востоке Казахстана ночная температура +12+22°С, дневная +29+40°С.
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области