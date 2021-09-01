Жара, заморозки, дождь. Прогноз погоды на 2-4 сентября по РК

Холодный Северо-западный антициклон, вызвавший понижение температуры воздуха в северной половине страны, смещаясь в восточном направлении,вызовет ночные заморозки на поверхности почвы в северных регионах Карагандинской и Восточно-Казахстанской областей.

Погода на большей части республики, под влиянием антициклона, сохранится безосадочной, за исключением западных регионов страны, а также горных районов юго-востока страны, где под влиянием атмосферных фронтов ожидаются дожди 2-3 сентября сильные дожди с грозами и усилением ветра.

На большей части страны ожидается постепенное повышение температуры воздуха днем до 25-30, в южной половине республики до 37 градусов тепла.

Лишь на западе страны ожидается спад жары до 17-25 тепла.

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