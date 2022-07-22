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Жара ждёт костанайцев в выходные

lv.sputniknews.ru

Днем 22 июля на севере, востоке области кратковременный дождь, гроза. Ночью и утром на севере области туман. Ветер северо-западный 9-14, днем на севере, востоке области 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью 10-15, на юге области 18, днем 25-30, на юге области 33 тепла.

В Костанае ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 12-14, днем 28-30 тепла.

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COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

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