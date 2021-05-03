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Жарко будет 4 мая в Костанае

kaztag.kz

Ночью в Костанайской области местами ожидается усиление ветра 15−20 м/с.

Ночью в Костанае ожидается температура +7 градусов, днём +25.

Атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба.

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COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

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