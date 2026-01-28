Жарко — отключайте: как не платить за отопление весной объяснили в Минэнерго

Казахстанцы могут снизить расходы на отопление в тёплую погоду, если будут регулировать его потребление на уровне дома. Об этом сообщил вице-министр энергетики Сунгат Есимханов, передает informburo.kz

По его словам, решение о завершении отопительного сезона принимают местные исполнительные органы. Подача тепла прекращается при достижении установленной среднесуточной температуры воздуха — эти нормы формировались годами и пока пересматриваться не будут.

В то же время жители могут самостоятельно влиять на начисления за отопление. В большинстве домов установлены общедомовые приборы учёта и автоматизированные тепловые пункты, которые позволяют регулировать подачу тепла.

«Если в квартире жарко, важно не просто жаловаться, а принимать решение на уровне дома. Если есть возможность регулировки и жильцы не хотят потреблять тепло, его можно отключить. В этом случае начислений по прибору учёта не будет», — отметил Есимханов.

Он также подчеркнул, что многое зависит от активности самих жителей и работы органов управления домами — ОСИ и КСК.

Таким образом, при тёплой погоде казахстанцы могут избежать лишних расходов, если своевременно регулируют или отключают отопление на уровне дома.

Дороги расширят: в «Береке» переделают планировку В микрорайоне «Береке» в Костанае планируют масштабную реконструкцию дорожной инфраструктуры. В конце апреля ожидается выход...

Костанайцы экономят десятки тысяч на тепле В Костанае продолжается работа по оснащению многоквартирных жилых домов приборами учёта тепловой энергии. Как отмечают...