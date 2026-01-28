Жарко — отключайте: как не платить за отопление весной объяснили в Минэнерго

Казахстанцы могут снизить расходы на отопление в тёплую погоду, если будут регулировать его потребление на уровне дома. Об этом сообщил вице-министр энергетики Сунгат Есимханов, передает informburo.kz
По его словам, решение о завершении отопительного сезона принимают местные исполнительные органы. Подача тепла прекращается при достижении установленной среднесуточной температуры воздуха — эти нормы формировались годами и пока пересматриваться не будут.
В то же время жители могут самостоятельно влиять на начисления за отопление. В большинстве домов установлены общедомовые приборы учёта и автоматизированные тепловые пункты, которые позволяют регулировать подачу тепла.
«Если в квартире жарко, важно не просто жаловаться, а принимать решение на уровне дома. Если есть возможность регулировки и жильцы не хотят потреблять тепло, его можно отключить. В этом случае начислений по прибору учёта не будет», — отметил Есимханов.
Он также подчеркнул, что многое зависит от активности самих жителей и работы органов управления домами — ОСИ и КСК.
Таким образом, при тёплой погоде казахстанцы могут избежать лишних расходов, если своевременно регулируют или отключают отопление на уровне дома.
Доступная аренда за 5000–15 000 тенге в месяц закончилась в Казахстане
Костанайцы экономят десятки тысяч на тепле
