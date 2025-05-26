Прогноз погоды по Казахстану на 27-29 мая представили синоптики Казгидромета.

Холод, наблюдавшийся в прошедшие дни в северной половине страны, начнет постепенно смещаться на восток, где вслед дождям придет понижение температуры воздуха, и в ночные часы в отдельных регионах ожидаются заморозки.

Но не смотря на то, что основной холод постепенно смещается за пределы Казахстана, северо-западный антициклон, подпитываемый холодными воздушными массами, не даст сильное повышение температуры воздуха. Ночами еще будет свежо, а днем столбики термометров зафиксируют 20-25 тепла.

И только на западе и юге республики жители почувствуют лето – здесь 29 мая воздух днем прогреется до 30-35 градусов тепла.

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