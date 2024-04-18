Жару под 40 градусов уже в мае обещают синоптики

В мае осуществляется переход к летним атмосферным процессам. Об этом сообщает пресс-служба Казгидромета.

По многолетним данным в южных регионах заморозки уже заканчиваются в первой половине месяца, а в северных — в конце месяца, но в отдельные годы поздние заморозки могут быть в конце месяца и даже в июне.

Неустойчивый характер погоды дождь с грозой и порывистым ветром, вероятны в течении месяца, в отдельные дни с выпадением града.

Большую часть месяца ожидается преобладание дней с высоким температурным фоном:

в северной половине республики днем воздух может прогреется до +25+35°C;

в южной половине до +30+40°C.

При волнах холода понижение температуры воздуха ожидается:

в северных, восточных и центральных регионах, а также в горных районах юго-востока страны ночью до -5+5°C, днем до +10+15°C;

на западе и в южной половине РК — ночью до +5+15°C, днем до +16+26°C.

В мае средняя за месяц температура воздуха ожидается выше нормы на 1-2° на большей части республики, около нормы – в западных регионах страны.

Количество осадков в мае прогнозируется около нормы на большей части республики, больше нормы – на крайнем западе страны, меньше нормы– в южных, центральных регионах Казахстана.

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