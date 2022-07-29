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Жары не стоит ждать. Прогноз погоды на 30 июля — 1 августа

karatu.ru

Прогноз погоды на предстоящие выходные озвучили синоптики «Казгидромета». 

С прохождением атмосферных фронтальных разделов, по территории Казахстана сохранится неустойчивый характер погоды, который обусловит дожди с грозами и выпадением града: на севере, востоке и юге страны временами пройдут сильные дожди, усилится ветер.

На севере республики ночью столбики термометров опустятся до +7+12°С, дневные температуры воздуха на севере +15+25°С, на западе +30+35°С, в центре и на востоке страны +20+28°С, а на юге, юго-востоке Казахстана +22+33°С.

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COVID-2019 в Казахстане

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101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

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