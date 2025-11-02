Казахстанские банки выдали потребительские займы более чем на 16 трлн тенге, передает LS.

На 1 октября 2025 года казахстанцы заняли у банков на личные цели 16,2 трлн тенге — это на 25,6% больше, чем годом ранее, следует из данных Нацбанка.

Лидером по объёму потребкредитов традиционно остаётся Алматы: почти 5,1 трлн тенге (+27,5% г/г). Далее идут Астана — 1,7 трлн тенге (+30,8%) и Шымкент — около 1,4 трлн тенге (+37,3%).

Среди регионов высокие показатели у Карагандинской области — 903,7 млрд тенге (+22,0%) и Актюбинской области — 669,8 млрд тенге (+23,2%).

Минимальные объёмы зафиксированы в области Ұлытау — 145,1 млрд тенге (+18,8%), СКО — 216,6 млрд тенге (+27%) и Алматинской области — 219,6 млрд тенге (+40%).

Ранее председатель Нацбанка Тимур Сулейменов сообщил, что регулятор рассматривает возможность дальнейшего снижения ГЭСВ по потребкредитам — с 46% до 40%.

