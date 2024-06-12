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Ждали присягу. Костанайский призывник оказался в реанимации больницы на юге РК

Фотография для новости Ждали присягу. Костанайский призывник оказался в реанимации больницы на юге РК

Фото взято из инстаграм-аккаунта @lider.kz.taraz_

Видеообращение отца 19-летнего военнослужащего Абдипатта Нуржигита распространяют в социальных сетях. Как говорит житель Костаная, отец парня Тимур Жаналин, волонтёр поисково-спасательного отряда «Регион 10», сын добровольно решил пойти в армию. По распределению попал в город Отар в часть 302/12. 

«Он не успел принять присягу. С ним случилась трагедия. Cын в коме. Он находятся в реанимации ЦРБ города Кордай. 9 июня нам сообщили, что он попал в медсанчасть воинской части с признаками ОРВИ. Утверждали, что поводов для беспокойства нет. Нам обещали, что сын позвонит и расскажет как у него дела. Вместо звонка сына, мы получили звонок из части. Нам сообщили, что наш сын потерял сознание и находится в реанимации Кордайской больнице в критическом состоянии», — говорит отец в видеообращении.

29 июня родители должны были приехать на присягу к сыну.

«Ведется следствие. Нам сказали, что был один удар от сержанта. Свидетели-односослуживцы утверждают, что удар был неожиданным, от которого нашему сыну стало очень плохо», — говорит Тимур Жаналин.

Видео взято из инстаграм-аккаунта @lider.kz.taraz_

Сегодня, как говорит Тимур Жаналин, их впустили ненадолго к сыну в реанимацию. Состояние остается тяжелым. Он продолжает находиться в коме и подключен к аппарату ИВЛ.

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