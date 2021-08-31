Ждать ли «бабьего лета»? Синоптики дали прогноз на сентябрь

На большей части территории Казахстана, по многолетним данным, заморозки могут наблюдаться уже в первой половине сентября, в южных областях — только в конце месяца.



Однако согласно консультативному прогнозу, заморозки на поверхности почвы до 2 градусов прогнозируются уже в начале месяца в северных и центральныхрегионах страны.

В начале сентября, c влиянием циклона и связанных с ним атмосферных фронтов,неустойчивый характер погоды будет наблюдаться в западных, восточных регионах и в горных районах юго-востока страны. В конце декады в северо-западной половине Казахстана пройдут дожди с грозами, градом, шквалом и усилениемветра с порывами до 15-23 м/с.

В первой декаде месяца вторжение западного холодного антициклона на западные регионы обусловит понижение температуры воздуха днем от +30+35°С до +17+25°С. Тем временем на остальной территории республики с юго-западными выносом теплых масс воздуха свосточного побережья Средиземного моряожидается постепенное повышение температурывоздуха на севере, центре, востоке республикиднем от +13+20°С до +23+30°С, на юге, юго-востоке от +25+32°С до +28+37°С.

В начале второй декады холодный антициклон с западных регионов принесет прохладную погоду на север и центр страны, в результате чего ожидается спад температуры воздуха.

Во второй половине месяца повышение температурного фона обусловит именуемое в народном календаре «бабье лето», однако температуры воздуха будут колебаться на севере, центре и востоке Казахстана ночью от +5+13°С до -5+10°С, днем от +20+28°С до +15+20°С; на юге и западе страны ночью от +7+15°С до 0,+5°С, днем от +25+30°С до +17+22°С.

Примечание: консультативный прогноз на месяц может корректироваться по мере изменения синоптической ситуации и будет уточняться декадными прогнозами.

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