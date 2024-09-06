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Ждать ли костанайцам «бабьего лета», сообщили синоптики

Фотография для новости Ждать ли костанайцам "бабьего лета", сообщили синоптики

pixabay.com

В этом году осень пришла к костанайцам немного раньше, чем обычно. Понижение температуры и обильные осадки начались еще в конце августа.

Синоптики отмечают, что в сентябре погода ожидается крайне переменчивой и довольно противоречивой, особенно на этой неделе. А связано это с очередным холодным атмосферным фронтом. По данным синоптиков, по области пройдут дожди. Будет прохладно, дождливо. Температура ночью ожидается — 2-7 градусов, значит днем — 13-18 градусов. Ночью, на северо-западе области возможны на поверхности почвы заморозки.

Всю вторую декаду сентября погоду будет формировать уже мощный и обширный северо-западный антициклон. В это время существенных осадков не ожидается. Днем воздух будет прогреваться, а температура в регионе, по консультативному прогнозу, варьироваться от 15 до 25 градусов тепла.

«Ночи остаются пока прохладными 7 — 12 градусов. И также будет сохраняться угроза, значит, заморозков поверхности почвы — это на севере области», — сказала начальник отдела прогнозов КФ РГП «Казгидромет» Антонина Шибаршина.

Вторая половина сентября прогнозируется еще более непредсказуемой. Так как возможен даже переход дождя в снег.

«Температура ночью у нас 3-8 градусов, днем 12-19 градусов. В отдельные дни ожидается 18-23 градусов. Вот такой сентябрь», — сообщила Антонина Шибаршина.

Стоит ли костанайцам ждать «бабьего лета», спросили мы специалиста.

«Что-то похожее на «бабье лето» будет на следующей неделе. А именно погода без существенных осадков. Температура днем +15+20 градусов днем,  на юге теплее», — сообщила Антонина Шибаршина.

В октябре количество осадков прогнозируется на уровне нормы. Чего не скажешь о температуре, так как она будет выше нормы.

 

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