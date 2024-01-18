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Ждать ли костанайцам Крещенских морозов, сообщили синоптики

Фотография для новости Ждать ли костанайцам Крещенских морозов, сообщили синоптики

pixabay.com

По Костанайской области  ночью 19 января на востоке, юге области снег, метель.

На западе, севере области туман. Ветер западный, северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 22-27, на западе, севере области 30, днем 17-22, на юге области 13 мороза.

В Костанае будет переменная облачность, без осадков. Ветер западный, северо-западный 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью 22-24, днем 17-19 мороза.

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