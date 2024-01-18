Ждать ли костанайцам Крещенских морозов, сообщили синоптики

По Костанайской области ночью 19 января на востоке, юге области снег, метель.

На западе, севере области туман. Ветер западный, северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 22-27, на западе, севере области 30, днем 17-22, на юге области 13 мороза.

В Костанае будет переменная облачность, без осадков. Ветер западный, северо-западный 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью 22-24, днем 17-19 мороза.

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