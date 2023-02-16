Будет ли весна ранней в этом году, рассказали костанайские синоптики

alau.kz
Температура воздуха до конца месяца и в марте будет колебаться, и доходить до 30 градусов мороза.
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По прогнозам синоптиков весна в область придет еще не скоро . До конца февраля и в марте температура воздуха будет колебаться, а временами доходить и до минус 30. Поэтому спешить убирать теплые зимние вещи еще не стоит.
Колебания температуры воздуха в феврале связанны с тем, что область сейчас находится под влиянием ложбины циклона и связанных с ним атмосферных разделов. Этому циклону характерна неустойчивая погода: снег, низовая метель, усиление ветра и туман. В ближайшую неделю предполагается повышение температуры ночью до -27.
«В начале третьей декады ожидается дальнейшее повышение температуры воздуха ночью до -11-16. На востоке области -21. Днем -4-9. Затем колебания температуры воздуха ночью от -11 -16 до -18-23. В конце декады прогнозируется снова понижение ночью -25-30, днем -10-15»,- говорит инженер- синоптик Асель Нуржанова.
Рассказала Асель Нуржанова и прогнозе на март. По словам синоптика в марте, все еще будет продолжаться зима. В целом в этот месяц погода очень изменчива, характерны резкие колебания температуры воздуха и частое выпадение осадков. В первой половине месяца ожидаются и морозные дни, а потепление будет только к концу марта.
«В марте средняя температура воздуха за месяц предполагается меньше нормы. Норма от -4,5 до -7,9 градусов. Количество осадков в марте на большей части области предполагается меньше нормы. Норма 11-23 мм», говорит Асель Нуржанова.
По словам синоптика, полностью вступит в свои законные права весна только в апреле.