Будет ли весна ранней в этом году, рассказали костанайские синоптики

Температура воздуха до конца месяца и в марте будет колебаться, и доходить до 30 градусов мороза.

По прогнозам синоптиков весна в область придет еще не скоро . До конца февраля и в марте температура воздуха будет колебаться, а временами доходить и до минус 30. Поэтому спешить убирать теплые зимние вещи еще не стоит.

Колебания температуры воздуха в феврале связанны с тем, что область сейчас находится под влиянием ложбины циклона и связанных с ним атмосферных разделов. Этому циклону характерна неустойчивая погода: снег, низовая метель, усиление ветра и туман. В ближайшую неделю предполагается повышение температуры ночью до -27.

«В начале третьей декады ожидается дальнейшее повышение температуры воздуха ночью до -11-16. На востоке области -21. Днем -4-9. Затем колебания температуры воздуха ночью от -11 -16 до -18-23. В конце декады прогнозируется снова понижение ночью -25-30, днем -10-15»,- говорит инженер- синоптик Асель Нуржанова.

Рассказала Асель Нуржанова и прогнозе на март. По словам синоптика в марте, все еще будет продолжаться зима. В целом в этот месяц погода очень изменчива, характерны резкие колебания температуры воздуха и частое выпадение осадков. В первой половине месяца ожидаются и морозные дни, а потепление будет только к концу марта.

«В марте средняя температура воздуха за месяц предполагается меньше нормы. Норма от -4,5 до -7,9 градусов. Количество осадков в марте на большей части области предполагается меньше нормы. Норма 11-23 мм», говорит Асель Нуржанова.

По словам синоптика, полностью вступит в свои законные права весна только в апреле.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.