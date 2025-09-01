Прогноз погоды по Казахстану на 2—4 сентября представили синоптики Казгидромета.
На погоду Казахстана оказывает свое влияние антициклон, подпитанный холодными воздушными массами с районов Новой земли, он принесет понижение температуры воздуха на большей части РК.
На северо-западе, севере, в центре и востоке страны в
ночные часы столбики термометров опустятся до 2-8 тепла, на поверхности почвы заморозки до 2 градусов. И даже жители юго-восточных регионов днем ощутят спад жары до 20-28 градусов тепла.
Только запад, юго-запад страны в начале периода будет находится под влиянием теплых воздушных масс с районов Ирана, где еще сохранятся сильная жара 32-40 градусов.
