Желающие поставить вакцину от «ковида» могут обратиться в поликлинику

Со следующей недели костанайцы, желающие поставить себе вакцину от коронавируса могут обратиться в свои поликлиники по месту прикрепления. Даже если пациенты не входят в группы риска, они все равно имеют возможность получения вакцины. Правда, число поступающих в регион препаратов строго ограничено, а потому приоритет в прививке изначально будут отдавать группам риска, передает alau.kz

Главная медсестра 4-й поликлиники Ирина получает сегодня вторую дозу вакцины от «ковида». 21 день назад ей уже ставили первый компонент российского препарата «Спутник V». Женщина рассказывает, что все три недели после укола жалоб на самочувствие у нее не было.

«Первую вакцинацию перенесла хорошо. У меня не было ни температуры, на второй день была немножко слабость в мышцах, но очень быстро прошла. Реакций не было ни местной, ни общей. Все прекрасно, никакой боли я не чувствовала, все хорошо»,- рассказала Ирина Новоселова, главная медсестра поликлиники № 4.

Однако переносимость любой вакцины все-таки зависит от индивидуальных особенностей организма. Потому кто-то может наблюдать у себя некоторое недомогание. Но это называют одним из признаков формирования иммунитета. В целом о действии вакцины медики отзываются положительно.

«Сейчас идет ревакцинация тех, кто был вакцинирован в первых числах 21 день назад. На этой неделе мы уже ожидаем поставку 4500 доз вакцины. В марте поступит партия из 6000 доз и в апреле ожидается 30 000 доз»,- сообщила Ксения Жилкибаева, пресс-секретарь управления здравоохранения акимата Костанайской области.

Самое важное, что новая поставка доз может быть применена не только к медицинским работникам, которых относят к категории риска и прививают в первую очередь. Теперь обратиться за вакциной от коронавируса может каждый.

«Все желающие уже на следующей неделе могут изъявить свое желание, позвонив в поликлинику по месту прикрепления и сообщить участковому врачу, медсестре о том, что вы хотели бы получить вакцину. Все желающие, это дело добровольное, все желающие обязательно ее получат. Но первоочередно ее, разумеется, получают медицинские работники, педагоги, работники силовых структур»,- пояснила Ксения Жилкибаева.

О том, что пациентам поставят качественно сохраненный препарат, врачи просят не сомневаться. В поликлиниках строго следят за условиями содержания поступивших доз вакцины, которая должна храниться при температуре от «-18» до «-20» градусов.

«Данную вакцину размораживаем только перед вакцинацией пациента. Данная вакцина размораживается в течение 5-6 минут и может свободно использоваться в вакцинации. Использовать мы можем в течение двух часов, по истечению двух часов данную вакцину мы использовать не можем. Повторно она не замораживается»,- рассказала Асия Саттыбаева, заведующая отделением поликлиники № 4.

На сегодняшний день первый компонент вакцины «Спутник V» уже получили 1200 медиков по всему региону. Каждый из них начинает постепенное участие во втором этапе вакцинации. Но остаются и те мед.работники, которые впервые получают прививку от «ковида». Их задержка могла быть вызвана нахождением в отпуске или другими объективными причинами. Всего же в Костанайской области работают около 2 тысяч врачей и более 6 тысяч среднего медицинского персонала. Все они попадают в число первоочередных участников вакцинации.

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