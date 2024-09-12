Желающих костанайцев меньше всего. Кто получил полтора миллиона тенге в РК?

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С начала текущего года гражданам, относящимся к социально уязвимым слоям населения, выдан 8 941 грант для реализации новых бизнес-идей, из них – 5 769 сельским жителям. Всего в 2024 году планировалось выдать 9 000 грантов. Об этом сообщает пресс-служба министерства труда и соцзащиты населения РК.
В 2024 году безвозмездные гранты были выданы на:
- животноводство – 2 331
- растениеводство – 101
- приобретение инвентаря, орудий труда – 2 425
- приобретение технологического оборудования – 3 941
- аренду помещения – 143.
В разрезе категорий получателей 5 646 грантов выдано членам многодетных семей, 1 446 – лицам с инвалидностью, 1 045 – родителям, воспитывающим детей с инвалидностью, 253 – получателям адресной социальной помощи, 365 – получателям выплаты по потере кормильца, 151 – переселенцам и 35 – кандасам.
В текущем году проведено два потока приема заявлений на получение грантов. Всего было принято более 30 тысяч заявлений от претендентов.
Наибольшее количество заявок поступило от претендентов из Туркестанской — 5,4 тысяч, Кызылординской — 3,3 тысяч, Жамбылской — 3 тысяч, областей и г. Шымкент — 2,4 тысяч, наименьшее количество из области Улытау — 221 и Костанайской области -490 заявок.
Напомним, гранты выдаются центрами трудовой мобильности на основании решения районной/городской комиссии по рассмотрению заявлений от претендентов.
Претенденты презентуют свой бизнес-проект на заседаниях комиссии. Уведомление о месте, дате и времени проведения заседания комиссии отображается в личном кабинете кандидата на получение гранта на портале Business.enbek.kz. При этом каждый член комиссии оценивает бизнес-план и заполняет оценочный лист по следующим критериям: конкурентоспособность бизнес-идеи, проработанность рынков сбыта, финансовая жизнеспособность бизнес-проекта, уровень предпринимательских навыков, создание новых рабочих мест. Таким образом, решение о предоставлении гранта принимается комиссионно и на основе четких критериев оценки проработанности бизнес-проектов претендентов.
В следующем году также предусмотрена выдача 9 тысяч грантов.