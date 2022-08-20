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Желающих купить временно ввезенные в Казахстан авто предупредили в КГД

avtonovostidnya.ru

В Комитете государственных доходов предупредили казахстанцев, желающих купить временно ввезенные в Казахстан авто, передает Tengrinews.kz.

В ведомстве напомнили, что временно ввезенные транспортные средства на таможенную территорию ЕАЭС из третьих стран являются иностранными товарами и находятся под таможенным контролем.

«КГД предупреждает граждан Казахстана: приобретать временно ввезенные транспортные средства, а также эксплуатировать такие машины на территории Казахстана можно только после таможенной очистки и, соответственно, уплаты причитающихся таможенных пошлин и налогов.

Наблюдается, что после ввоза иностранных транспортных средств для личного пользования иностранные лица, которые завезли свои автотранспортные средства, через определенное время выезжают с территории Казахстана», — говорится в сообщении.

Это дает основание полагать, что данные автотранспортные средства были завезены на территорию ЕАЭС с целью уже передачи казахстанскому лицу, подчеркнули в комитете.

В КГД напомнили, что по окончании срока временного ввоза (это 1 год) автомобили должны покинуть территорию ЕАЭС, а при невывозе автомобилей будут приниматься соответствующие меры.

«Если вы сомневаетесь в происхождении или законности приобретаемого авто, для уточнения, проходили ли таможенную очистку и, соответственно, уплатили ли причитающиеся таможенные пошлины и налоги в Казахстане, вы вправе обратиться в контакт-центр КГД по номеру 1414», — заключили в ведомстве.

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